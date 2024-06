Stand: 11.06.2024 18:15 Uhr Messe "Hey/Mobility Hamburg" startet

In der Handelskammer beginnt am Mittwoch die Messe "Hey/Mobility Hamburg". Zahlreiche Unternehmen und Experten präsentieren dabei ihre Konzepte und Ideen zur Mobilität der Zukunft. Neben der Ausstellung sind auch mehr als 60 Vorträge und Diskussionsrunden rund um Mobilitätsthemen geplant. Die Messe richtet sich nicht nur an Fachbesucher- und besucherinnen. So gibt es unter anderem für alle die Möglichkeit, mit Fahrrädern und Autos Probe zu fahren.

