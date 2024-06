Stand: 05.06.2024 20:17 Uhr Meisterfeier des Hamburger Handwerks im Michel

Die Handwerkskammer hat am Mittwochabend 473 neue Meisterinnen und Meister aus insgesamt 24 Gewerken geehrt. Sie haben in diesem oder im vergangenen Jahr ihre Prüfung bestanden. Die Feier fand im Michel statt. An dem Festakt nahm auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) teil. Handwerkskammer-Präsident Hjalmar Stemmann betonte den großen Bedarf an Nachwuchs im Handwerk. Viele Betriebe suchten Nachfolgerinnen und Nachfolger. Dementsprechend seien die Chancen für die Jung-Meisterinnen und -Meister groß.

