Mehr Polizeieinsätze am Hamburger Hauptbahnhof Stand: 06.08.2023 09:18 Uhr Die Hamburger Polizei ist an einigen Hamburger Bahnhöfen der Stadt immer häufiger im Einsatz. Am häufigsten am Hauptbahnhof. Das zeigt eine Senatsantwort auf eine Anfrage der CDU.

Fast 770 Mal waren Beamte im ersten Halbjahr 2023 allein am Hauptbahnhof und seinen U- und S-Bahnstationen aktiv. Im vergangenen Jahr gab es dort insgesamt weniger als 1.100 Einsätze. Das liegt aber auch daran, dass eben schon seit vergangenem Sommer deutlich mehr Polizeistreifen rund um den Hauptbahnhof unterwegs sind. Dadurch seien auch mehr Delikte bemerkt worden, argumentiert der Senat. Seit Anfang März haben sich im Zuge der "Allianz sicherer Hauptbahnhof" die Bahnhofs-Sicherheitskräfte besser vernetzt. Seither gehen Polizei, Bundespolizei, Hochbahn- und Bahn-Sicherheitskräfte gemeinsam auf Streife.

Polizeieinsätze an U-Bahn-, S-Bahn- und Bushaltestellen

Aber nicht nur am Hauptbahnhof hat die Polizei gut zu tun. Besonders oft werden die Sicherheitskräfte zu den S- und U-Bahnhöfen Jungfernstieg, Farmsen, Barmbek und Sternschanze gerufen. Ein Schwerpunkt bleibt außerdem der zentrale Busbahnhof an der Adenauerallee (ZOB) – mit schon fast 500 Einsätzen allein im ersten Halbjahr. Aber auch zu den großen Bus-Stationen in Wandsbek, Altona und Harburg wurden Beamte jeweils mehr als 100-mal gerufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.08.2023 | 09:00 Uhr