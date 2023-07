Kriminelle Taten am Hamburger Hauptbahnhof nehmen zu Stand: 17.07.2023 11:56 Uhr Der Hamburger Hauptbahnhof ist einer der am stärksten frequentierten Bahnhöfe Europas - und gilt zugleich als einer der gefährlichsten in Deutschland. Seit Aufhebung der Corona-Beschränkungen steigen die Kriminalitätszahlen dort wieder stark an.

Laut der Deutschen Bahn ist Hamburgs Hauptbahnhof mit täglich mehr als einer 500.000 Fahrgästen einer der meist frequentierten Bahnhöfe Europas. In den ersten vier Monaten dieses Jahres registrierte die Bundespolizei dort mehr als 140 Körperverletzungen - davon 31 gefährliche, immer wieder auch mit Waffen wie Messern. Insgesamt kam es bis Ende April zu mehr als 230 Gewalttaten. Zum Vergleich: Im kompletten vergangenen Jahr waren es rund 660.

Mehr Diebstähle am Hamburger Hauptbahnhof

Ähnlich sieht es bei der Zahl der Diebstähle aus. Wurden 2022 noch rund 2.360 Fälle gezählt, waren es bis Ende April dieses Jahres schon gut 920. Die Bundespolizei sieht den Grund vor allem im Wegfall der meisten Corona-Regeln. Dadurch würden die Menschen wieder mehr reisen und es gebe so auch mehr Tatmöglichkeiten, hieß es.

Hauptbahnhof wird immer wieder zur Waffenverbotszone

Weil es in diesem Jahr schon gut 18 schwere Gewalttaten mit gefährlichen Gegenständen gegeben hat, wird der Hauptbahnhof immer wieder vorübergehend zur Waffenverbotszone erklärt. Zuletzt war das am vergangenen Wochenende der Fall. Dabei wurden rund 650 Menschen kontrolliert und die Beamtinnen und Beamten stellten insgesamt 14 Verstöße gegen die Verordnung fest. Neben diversen Messern wurden auch ein Pfefferspray, ein Elektroschockgerät und ein Beil sichergestellt. Die Gegenstände wurden von männlichen Personen im Alter von 17 bis 45 Jahren mitgeführt. Es wurden auch fünf sogenannte Einhandmesser, also Messer, die mit einer Hand bedient werden können, mitgeführt. Diese sind grundsätzlich nach dem Waffengesetz verboten, sie wurden von jungen Männern im Alter von 18 bis 20 Jahren mitgeführt.

Mann mit Waffenkoffer festgenommen

Die Bundespolizei hatte am Samstagabend auch einen 20-Jährigen mit einem Waffenkoffer am Hauptbahnhof festgenommen. Darin befanden sich Macheten, Messer und ein Beil. Weil der Mann der Polizei bereits bekannt war und als gewaltbereit gilt, wurde auch seine Wohnung in Hausbruch mit einem Großaufgebot durchsucht, wo ein Teleskopschlagstock beschlagnahmt wurde.

Tschentscher verspricht mehr Sicherheit am Bahnhof

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte im gemeinsamen Sommerinterview von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal in der vergangenen Woche erklärt, dass der Senat künfig für mehr Sicherheit am Hauptbahnhof sollen wolle. Soll solle etwa die Polizeipräsenz dort erhöht werden, betonte Tschentscher.

