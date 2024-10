Mann wird in Hamburg-Billstedt durch Schüsse getötet Stand: 27.10.2024 10:03 Uhr Ein Toter und ein Schwerverletzter sind am Sonnabendnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Billstedt gefunden worden. Nachbarn hatten zuvor einen Streit und Schüsse gehört und die Polizei informiert.

Als die Beamtinnen und Beamten in der Straße Hauskoppel eintrafen, fanden sie zwei Männer mit Schuss- und Stichverletzungen. Einen 34-jährigen Mann konnten die Einsatzkräfte nicht mehr wiederbeleben. Der andere Mann, ein 30-Jähriger, wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Lebensgefahr bestand nach Auskunft der Polizei nicht.

Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Die Polizei konnte noch am Tatort einen 37-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, der im Verdacht steht, auf die beiden Männer geschossen zu haben. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. In der Nähe des Tatorts fanden die Ermittler und Ermittlerinnen außerdem eine Pistole, bei der es sich mutmaßlich um die Tatwaffe handelt. Die Hintergründe der Tat sind unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Die Polizei sucht außerdem Zeugen und Zeuginnen.

Schüsse auf einen 23-Jährigen in Hamburg-Rahlstedt

In der Nacht zu Sonntag fielen außerdem im Schimmelreiterweg in Hamburg-Rahlstedt Schüsse. Dabei wurde offenbar ein 23-Jähriger von mehreren Männern attackiert und schwer verletzt. Die Angreifer seien dann in einem Auto geflüchtet, berichtete das Opfer später der Polizei. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nicht. Die Fahndung nach dem Wagen blieb erfolglos. Die Hintergründe sind unklar, die Ermittlungen laufen.

