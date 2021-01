Mann stürzt bei den Landungsbrücken in die Elbe Stand: 09.01.2021 15:18 Uhr In Hamburg ist am Sonnabendmittag ein Mann in die Elbe gefallen. Ein Großaufgebot von Rettungskräften war im Einsatz.

Um kurz nach 13 Uhr ging ein Notruf in der Leitstelle ein: Ein offenbar betrunkener Mann sei zwischen den St. Pauli-Landungsbrücken und dem Fischmarkt ins Wasser gefallen und rufe jetzt um Hilfe. Kurz darauf waren zahlreiche Rettungskräfte vor Ort. Doch der Mann war bereits untergegangen. Taucher sprangen ins Wasser, die DLRG war mit einem Sonar-Boot und einer Drohne vor Ort, ein Hubschrauber suchte aus der Luft.

AUDIO: Mann stürzt in die Elbe (1 Min)

Gegen 14.15 Uhr, also gut eine Stunde nach dem ersten Notruf, konnten Taucher einen Mann aus der Elbe bergen. Die Retter an Land versuchten sofort, ihn wiederzubeleben. Die Versuche wurden im Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus fortgesetzt. Unklar ist, ob der Mann nach so langer Zeit in dem kalten Wasser eine Überlebenschance hat.

