Mann stirbt offenbar nach Drogenkonsum in Billstedt Stand: 16.05.2021 08:24 Uhr Der Drogenkonsum mehrerer junger Menschen hat im Stadtteil Billstedt einen tödlichen Ausgang genommen. Ein Mann kam laut Polizei ums Leben.

Es geschah am späten Sonnabend in der Straße Kattensteert in Billstedt. In einer Wohngemeinschaft begannen mehrere Menschen im Alter von ungefähr 20 Jahren, Rauschgift zu konsumieren. Offenbar handelte es sich um Crack.

Seelsorger im Einsatz

Nach Informationen von NDR 90,3 verstarb daraufhin ein Mann an einer Drogenvergiftung. Polizei und Rettungskräfte rückten an. Ein gerufener Notarzt konnte in der Wohnung am Sonnabend nur noch den Tod des Bewohners feststellen. Ein weiterer Mensch kam unter Drogeneinfluss ins Krankenhaus. Seelsorger kümmerten sich um die Angehörigen der verstorbenen Person.

