Stand: 19.05.2023 17:20 Uhr Männer nach St.-Pauli-Schießerei im Ausland verhaftet

Mehr als drei Wochen nach einer Schießerei in einem Schnellimbiss auf St. Pauli haben Ermittler zwei Männer im Ausland festgenommen. Ein 31-Jähriger wurde in der belgischen Hauptstadt Brüssel verhaftet. Seinen 32-jährigen mutmaßlichen Komplizen griffen Beamte in der spanischen Stadt Barcelona auf. Bei der Schießerei auf der Reeperbahn wurde Ende April ein 31-Jähriger durch einen Bauchschuss lebensgefährlich verletzt.

