Lokstedt: Auf Teil des NDR-Geländes entsteht eine große Schule

Auf einem Teil des NDR-Geländes in Lokstedt entsteht ein neues Schulzentrum. Die Stadt Hamburg hat die etwa 2,6 Hektar große Fläche vom Norddeutschen Rundfunk gekauft und will dort eine Stadtteilschule für 1.500 Kinder bauen. Es sei ein großes Glück, in einer verdichteten Stadt wie Hamburg so gut gelegene Flächen zu finden, sagte Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD). Der neue Schulcampus liegt genau zwischen den Tagesschau-Studios und dem U-Bahnhof Hagenbecks Tierpark.

