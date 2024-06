Lkw-Unfälle in Hamburg: Mann stirbt, Mädchen schwer verletzt Stand: 18.06.2024 21:11 Uhr In Hamburg hat es am Dienstag innerhalb weniger Stunden zwei schwere Lkw-Unfälle gegeben.

In Winterhude geriet am Nachmittag ein etwa 70 Jahre alter Fußgänger an der Kreuzung nahe der U-Bahn-Haltestelle Hudtwalckerstraße unter den Anhänger eines Lastwagens und wurde überrollt. Der Mann starb noch am Unfallort. Die Identität des Toten ist noch unklar, weil er keine Papiere bei sich hatte.

Notfallseelsorge kümmert sich um Augenzeugen

Notfallseelsorgende kümmerten sich um den Lkw-Fahrer sowie um sechs Menschen, die den Unfall mitbekommen hatten. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang, sagte ein Polizeisprecher. Dafür wurde auch ein Sachverständiger gerufen und Drohnen wurden eingesetzt. Wegen des Unfalls und der deshalb nötigen Sperrungen kam es in Winterhude zu langen Staus.

Kirchwerder Landweg: Mädchen schwer verletzt

Ein weiterer Lkw-Unfall ereignete sich wenige Stunden später im Kirchwerder Landweg im Bezirk Bergedorf. Dort stürzten zwei jugendliche E-Roller-Fahrerinnen auf die Fahrbahn. Die Beine einer 14-Jährigen wurden nach Angaben des Lagedienstes der Polizei von einem Autotransporter überrollt, sie kam schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Ihre Begleiterin erlitt einen Schock. Auch hier kamen Seelsorgende zum Einsatz. Ob die beiden Freundinnen vom Lkw touchiert wurden oder wegen der regennassen Straßen gestürzt sind, soll nun die Polizei klären.

Erst am Montag hatte es einen schweren Unfall mit einem Lkw gegeben. Dabei war eine 44-jährige Radfahrerin auf dem Veddeler Damm von einem abbiegenden Lastwagen tödlich verletzt worden.

