Radfahrerin stirbt nach Abbiegeunfall mit Lkw in Hamburg Stand: 17.06.2024 14:19 Uhr Auf einer Straße im Hamburger Hafen ist eine Radfahrerin am Montagmorgen nach einem Abbiegeunfall ums Leben gekommen. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Die 44-jährige Radfahrerin fuhr nach Angaben der Polizei gegen 7.30 Uhr auf dem Veddeler Damm im Stadtteil Kleiner Grasbrook. Zur gleichen Zeit bog ein stadtauswärts fahrender Lastwagen vom Veddeler Damm in die Straße Am Windhukkai ab. Dabei erfasste der Lkw die Radfahrerin.

Kriseninterventionsteam vor Ort

Die Frau sei zwar noch von den Rettungskräften versorgt worden, jedoch noch am Unfallort gestorben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Er und ein Passant, der den Unfall beobachtet hatte, standen unter Schock. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um die beiden Männer.

Ermittler sollen Unfallursache klären

Ermittlerinnen und Ermittler sollen nun rekonstruieren, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Sie machten mithilfe eines 3D-Scanners und einer Drohne Aufnahmen von der Unfallstelle.

Immer wieder tödliche Abbiegeunfälle

Immer wieder kommt es in Hamburg zu tödlichen Abbiegeunfällen. So hatte ein Busfahrer einen 33-Jährigen im November vergangenen Jahres in St. Georg übersehen. Im August hatte ein abbiegender Lastwagenfahrer einen 15-jährigen Radfahrer in Groß Flottbek überfahren.

