Lieferprobleme: Vergabe der Impftermine in Hamburg gestoppt Stand: 18.01.2021 17:43 Uhr Die Vergabe der Corona-Impftermine ist derzeit in Hamburg gestoppt. Für das Impfzentrum werden derzeit gar keine neuen Termine vergeben.

Grund sind die Lieferschwierigkeiten des Biontech-Impfstoffes. Laut Sozialbehörde ist die für Montag angekündigte Impfstofflieferung nicht in dem zugesagten Umfang eingetroffen, und auch die Menge und die Zeitpunkte weiterer Lieferungen sind unklar. "Das Problem ist, dass Folgelieferungen ausbleiben oder nicht in der erforderlichen Menge eintreffen könnten", sagte Behördensprecher Martin Helfrich. "Im Moment können wir keine Impfungen versprechen, deshalb vergeben wir auch keine neuen Termine."

25.000 Termine vergeben

Am Freitag hatte die Sozialbehörde kurzfristig mehrere 10.000 freigegebene Termine wieder zurückziehen müssen, weil bereits eingeplante Lieferungen abgesagt wurden. Rund 25.000 Impftermine sind inzwischen im Impfzentrum in den Messehallen vergeben. Nur um allen über 80-Jährigen einen Termin anbieten zu können, braucht es nochmal mindestens doppelt so viele, heißt es aus der Sozialbehörde.

AUDIO: Keine neuen Corona-Impftermine (1 Min)

Erst wenn es einen belastbaren Lieferplan gibt, geht es weiter. Wer schon die erste Dosis bekommen hat, bekommt sicher auch die Zweite. Hier macht sich jetzt die Hamburger Strategie bezahlt, immer die Hälfte der Impfstoff-Dosen zurückzustellen. Eine Vorab-Registrierung für Impftermine ist laut Behörde wegen Datenschutzrichtlinien bisher nicht möglich.

In Barmbek wird Moderna-Impfstoff verabreicht

Unterdessen startete am Montag in der Asklepios Klinik Barmbek die Verabreichung des Moderna-Impfstoffes für die Mitarbeitenden der Intensivstationen. Zusammen mit dem Impfstoff von Biontech konnte schon ein Großteil des Personals geschützt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.01.2021 | 17:00 Uhr