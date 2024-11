Leonhard setzt nach Trump-Sieg auf stärkere Zusammenarbeit Europas Stand: 06.11.2024 12:08 Uhr Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) sieht durch den Wahlsieg von Donald Trump in den USA große Herausforderungen. Das sagte sie am Rande ihrer Polen-Reise.

Die USA sind nach China einer der größten Handelspartner für Hamburg und für den Hafen. Dass der Handel kurzfristig große Einbußen erleidet, glaubt Melanie Leonhard nicht. "Strategisch allerdings muss man deutlich sagen, dass unklar ist, ob nicht dieser starke Selbstbezug der USA auch in wirtschaftspolitischen Fragen dafür sorgt, dass wir auf lange Sicht mit Ladungsrückgängen zu tun haben können." Auch Subventionen für industriepolitische Ansiedlungen in den USA könnten sich auswirken.

Leonhard: "Zusammenarbeit europäischer Staaten stärken"

Leonhard zieht als Konsequenz daraus, dass Europa jetzt vermehrt auf eigene Stärken setzen und die Integration vorantreiben sollte. Man solle die Zusammenarbeit zwischen europäischen Staaten sowohl in außen- und sicherheitspolitischen Fragen als auch in wirtschaftspolitischen Fragen vertiefen, so Leonhard.

Treffen mit Regierungsvertretern

Einen besonderen Fokus legt sie dabei auf Osteuropa. In Polen oder im Baltikum wächst die Wirtschaft im Gegensatz zu Deutschland deutlich. Leonhard ist aktuell zu Besuch in der polnischen Hauptstadt Warschau - und trifft sich dort am Mittwoch mit Regierungsvertretern.

