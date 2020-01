Stand: 20.01.2020 15:13 Uhr - NDR 90,3

Leichenfund: Toter ist wohl vermisster Brasilianer

Der Leichnam, der am Sonntag in einer Wohnung in Hamburg-Neustadt gefunden wurde, ist offenbar identifiziert. Laut Polizei handelt es sich vermutlich um einen seit mehreren Monaten vermissten brasilianischen Informatiker.

Toter lag länger in der Wohnung

Der entscheidende Hinweis kam offenbar von einem Zeugen: Dieser wusste von einem Mann, zu dem der 29-jährige Brasilianer vermutlich zuletzt Kontakt gehabt hatte. Die Ermittler konnten diese letzte Kontaktperson als einen 45-Jährigen Italiener identifizieren, in dessen Hochhauswohnung am Venusberg der Leichnam schließlich gefunden wurde.

Offenbar hatte der Tote schon länger in der Wohnung in der Neustadt gelegen. Der verweste Leichnam soll nun im Institut für Rechtsmedizin obduziert werden. Die Todesursache ist noch ungeklärt. Unbekannt ist außerdem, in welcher Beziehung die beiden Männer zueinander standen. Der Italiener, der nun verdächtigt wird, den Brasilianer getötet zu haben, soll noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Seit September vermisst

Die Hamburger Polizei hatte die Leiche nach dem Zeugenhinweis bei einer Wohnungsdurchsuchung gefunden. Der 29-jährige Brasilianer Gabriel Amaro war Ende September von seiner Familie als vermisst gemeldet worden, nachdem er eine geplante Urlaubsreise in sein Heimatland nicht angetreten hatte. Seitdem fehlte jede Spur von ihm.

