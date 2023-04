Lange Reihe: Hunderte bei "Breakfast in Green" Stand: 22.04.2023 14:28 Uhr Um ein Zeichen für lebenswerte Stadtteile mit weniger Lärm und sauberer Luft zu setzen, haben Hunderte Menschen die Straße Lange Reihe im Hamburger Stadtteil St. Georg in Grün erscheinen lassen.

Bei sonnigem Frühlingswetter versammelten sich am Sonnabendvormittag vor allem viele Familien mit Kindern, die meisten weitgehend in Grün gekleidet, zu einem "Breakfast in Green". Zu dem Frühstück im Freien hatten die Umweltorganisation BUND, der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ADFC und das Bündnis Parents for Future aufgerufen. Dafür wurde im Rahmen eines "Tags der Mobilitätswende" die Straße auf einer Strecke von rund 300 Metern für den Verkehr gesperrt.

Blömeke: "Straßen sind Lebensräume der Stadt"

Die Vorsitzende des BUND in Hamburg, Christiane Blömeke, sagte NDR 90,3: "Wie wollen einfach zeigen, dass Straßen und Verkehrsadern Lebensräume dieser Stadt sind. Und die wollen wir auch zurückerobern. Das heißt, wir wollen nicht, dass nur Autos auf diesen Straßen fahren. Wir brauchen die Förderung des Fußgänger- und des Radverkehrs - und wir brauchen Inseln der Begegnung auf Straßen. Und das ist möglich, wenn nicht immer nur das Auto Vorfahrt hat."

TV-Tipp: Mehr zu diesem Thema heute Abend ab 19.30 Uhr im Hamburg Journal des NDR Fernsehens.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.04.2023 | 11:40 Uhr