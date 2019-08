Stand: 12.08.2019 11:19 Uhr

LKA-Chef wird des Amtes enthoben

Wegen fehlenden Vertrauens hat Hamburgs Polizeipräsident Ralf Meyer am Montagmorgen den Chef des Landeskriminalamts (LKA) Frank-Martin Heise seines Amtes enthoben. Hintergrund der Ablösung soll das Debakel rund um die Ermittlungseinheit Soko "Cold Cases" sein.

Fehlendes Vertrauen

"Mir fehlt als Amtsleitung das notwendige Vertrauen für eine weitere Zusammenarbeit", heißt es in dem Schreiben des Polizeipräsidenten, das NDR 90,3 vorliegt. Eine externe Arbeitsgruppe hatte die Arbeitsweise der Soko "Cold Cases" untersucht. In dem Zusammenhang wurden nicht unerhebliche Vorwürfe zum Thema Führung und Zusammenarbeit im LKA erhoben. Das Führungsverhalten von Heise habe zu so erheblicher Kritik geführt, dass er eine weitere Verwendung von Herrn Heise in dieser besonders herausragenden Funktion nicht länger verantworten könne, schreibt Polizeichef Meyer in einem internen Brief. Die Stelle des LKA Chefs soll jetzt ausgeschrieben werden.

Kritik an Heise

Heise hatte selbst die Soko "Cold Cases" eingesetzt und den ehemaligen Leiter der Einheit, Steven Baack, aufgebaut, nach ersten Vorwürfen aber fallengelassen. Heise habe daher keine gute Führungsmentalität gezeigt, sagte ein Beamter im Juli NDR 90,3. Zudem habe er sich über die Ratschläge von Beratern hinweggesetzt.

Belastende Beweise fehlten

Die Soko "Cold Cases" sollte jahrzehntealte Mord- und Vermisstenfälle aufklären. Im vergangenen Jahr erhofften sich die Ermittler einen Coup - im Fall eines Mordversuchs von 1980. Ein Unbekannter hatte damals beinahe eine 16-Jährige erstochen. Anfang 2018 hatten die Kriminalbeamten einen Verdächtigen festgenommen, doch belastende Beweise fehlten. Die Richterin musste den Beschuldigten freisprechen. Die Ermittler hätten Zeugen getäuscht, so der Vorwurf der Richterin.

