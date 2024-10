Kurse für Schüler: Die 14. Hamburger Lernferien beginnen heute Stand: 21.10.2024 06:20 Uhr Endlich Ferien und schulfrei - das gilt ab heute, aber nicht für alle Hamburger Schülerinnen und Schüler. Auch jetzt im Herbst bieten viele Schulen wieder Kurse an.

Bereits zum 14. Mal gibt es in Hamburg die sogenannten "Lernferien“. Verschiedene Schulen bieten in der Regel einwöchige Kurse an. Schwerpunkte sind meist Deutsch und Mathematik. Wie genau die Kurse gestaltet sind, können die Schulen selbst entscheiden - mit Blick auf die Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler. Aber auch etwa Berufsschulen bieten etwa zusätzliche Deutsch-Sprachkurse an. Das Angebot ist kostenlos.

Ungebrochene Nachfrage

2020 war es als Bundesprogramm unter dem Tenor "Aufholen nach Corona" gestartet. In Hamburg ist es aber weitergeführt worden, als es im letzten Jahr auslief. Jetzt geht es weniger ums Aufholen als ums Fördern und Vertiefen, heißt es von der Schulbehörde. Die Nachfrage ist demnach ungebrochen groß - besonders in den Frühjahrs- und Herbstferien. Deshalb gibt es in Hamburg bisher auch keine Pläne die Lernferien wieder abzuschaffen, verspricht die Schulbehörde.

