Stand: 04.02.2023 14:41 Uhr Kundgebung gegen Koran-Verbrennungen in Hamburg-St. Georg

In St. Georg läuft seit heute Mittag eine Kundgebung gegen Koran-Verbrennungen. Hintergrund ist ein solcher Fall in Schweden Ende Januar. Rund 2.500 Menschen haben sich am Steindamm versammelt, schätzt die Polizei. Laut Verfassungsschutz steckt dahinter das islamistische Netzwerk "Muslim Interaktiv". Wer an der Demonstration teilnimmt, steht nach Meinung der Behörde Seite an der Seite mit Feinden der Verfassung.

