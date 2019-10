Stand: 22.10.2019 21:18 Uhr

Kultursenator: Mehr Geld für Serien aus Hamburg

Hamburger Filmemacher, darunter auch Starregisseur Fatih Akin, haben mehr Geld für Serien aus der Hansestadt gefordert. In einem Appell richteten sich am Montag fünf Hamburger Produktionsfirmen an die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein. Unter dem Dach der Filmförderung wünschen sie sich ein Modell, mit dem auch Serien teilweise finanziert werden können. Kultursenator Carsten Brosda versprach daraufhin am Dienstagabend mehr Geld für Serien aus der Hansestadt.

Geld für Hamburger Serien gefordert Hamburg Journal 18.00 - 21.10.2019 18:00 Uhr







"Das Fachpersonal wandert ab"

Bisher ist es so, dass die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein Serienprojekte zwar in der Entwicklung fördern darf - aber nicht, wenn es darum geht, die entwickelten Ideen auch umzusetzen. Dadurch habe Hamburg den Anschluss verpasst. Serien würden zumeist in Berlin, Nordrhein-Westfalen oder München produziert und Fachpersonal wandere deswegen ab. Michael Lehmann von der Studio Hamburg Production Group sieht darin eine vertane Chance, denn Serienproduktion sei auch ein Wirtschaftsfaktor. "Es ist jetzt an der Zeit, sich zu bekennen, sonst werden die großen Serien der Zukunft woanders gedreht", so Lehmann.

"Es gibt international ein großes Interesse an deutschen Serien", sagte Björn Vosgerau von Wüstefilm. Diese Chance dürfe man nicht verstreichen lassen. Dabei ginge es vor allem um hochwertige Serien für Streaming-Dienste, nicht so sehr um Fernsehserien, die im Auftrag von TV-Sendern produziert werden. Als Budget fordern die Produzenten, darunter auch Verena Gräfe-Höft von Junafilm, rund 1,5 bis 2 Millionen Euro jährlich, je nach förderungswürdigen Projekten.

Brosda sagt kurzfristige Aufstockung zu

Kultursenator Carsten Brosda (SPD) teilte am Dienstagabend per Twitter mit, dass Hamburg kurzfristig mehr Geld zur Verfügung stellen will, um den Filmstandort Hamburg weiter zu stärken.

Am Mittwoch wollen zudem FDP, Grüne und SPD Anträge in die Bürgerschaft einreichen, nachdem der Senat prüfen soll, wie Serien besser gefördert werden können.

