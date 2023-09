Kühne will Hamburger Hafenbetreiber HHLA übernehmen Stand: 06.09.2023 06:49 Uhr Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne will den Hafenbetreiber Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) übernehmen. Aus der Bürgerschaft gibt es Kritik daran

In einem Interview mit dem "Hamburger Abendblatt" sagte Kühne, er habe bereits zwei erfolglose Anläufe beim Senat dazu gemacht. Nun will er möglicherweise nachlegen. Es gehe ihm nicht um Rendite, sondern darum, der Stadt zu helfen, sagte Kühne in dem Interview.

Wahl-Schweizer mit zahlreichen Beteiligungen

Der 86-Jährige besitzt neben dem Logistikkonzern Kühne + Nagel bereits 30 Prozent an der Reederei Hapag-Lloyd und 15 Prozent am Lufthansa-Konzern. Diese Beteiligungen haben dem Wahl-Schweizer in den vergangenen Jahren mehrere Milliarden Euro an Dividende eingebracht.

Kühne kritisiert Stadt

Die HHLA wird an der Börse aktuell mit weniger als einer Milliarde Euro bewertet. Zwei Drittel der Anteile gehören der Stadt Hamburg. Und an der übt Kühne scharfe Kritik. Es sei ein Fehler gewesen, die HHLA nur zu einem kleinen Teil zu privatisieren, der Hafen verkümmere dadurch.

Die Linke gegen Verkauf

Vertreter und Vertreterinnen des Senats wollten sich auf Anfrage von NDR 90,3 nicht äußern. In Koalitionskreisen heißt es allerdings, wer es gut mit dem Hafen meine, der unterbreite so ein Angebot nicht öffentlich. Deutlich gegen einen Verkauf der HHLA stellt sich die Linke. Deren hafenpolitischer Sprecher Norbert Hackbusch sagt, Herr Kühne sollte lieber ordentlich Steuern zahlen.

