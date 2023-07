Hamburger Hafenkonzern HHLA rechnet mit deutlich weniger Gewinn Stand: 27.07.2023 13:12 Uhr Der Hamburger Hafenkonzern HHLA hat angesichts sinkender Umschlagszahlen eine Gewinnwarnung veröffentlich. Das Unternehmen rechnet in diesem Jahr mit einem starken Rückgang beim Containerumschlag.

Um mehr als 50 Millionen Euro könnte der Gewinn der HHLA in diesem Jahr einbrechen, verglichen mit der letzten Prognose. Der Logistikkonzern erwartet nur noch höchstens 120 Millionen Euro Überschuss. Bislang war die HHLA noch davon ausgegangen, dass die Gesamtmenge der umgeschlagenen Container in diesem Jahr zunimmt.

Negative Auswirkungen durch Krieg, Inflation und steigende Zinsen

Schon seit Jahresbeginn hatte sich allerdings abgezeichnet, dass das Unternehmen vor allem im Hamburger Hafen mit zweistelligen Rückgängen zu kämpfen hat. Laut HHLA belasten der anhaltende Krieg in der Ukraine, Inflation und steigende Zinsen die Nachfrage bei Privathaushalten und in der Industrie.

HHLA-Aktie gibt nach Gewinnwarnung deutlich nach

Der Internationale Währungsfonds hatte erst am Mittwoch seine neue Prognose vorgestellt, danach rutscht Deutschland in diesem Jahr in die Rezession. Die Aktie der HHLA gab nach der Gewinnwarnung deutlich nach. Seit dem Börsengang des Unternehmens 2007 haben die Aktien des Unternehmens mehr als drei Viertel ihres Wertes verloren. Die Mehrheit der HHLA gehört der Stadt Hamburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.07.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburger Hafen