Hafen Hamburg: HHLA nimmt elektrische Lastkräne in Betrieb

Wie kann der Hamburger Hafen klimaneutral - und gleichzeitig leiser werden? Der Hafenbetreiber HHLA setzt dazu an seinem größten Terminal auf elektrische Antriebe: Elektrische Kräne und selbstfahrende Lastwagen. Ein Teil des millionenschweren Umbaus ist nun abgeschlossen.

Noch sind sie am Terminal Burchardkai in Waltershof wie riesige rollende Ameisen unterwegs: hochbeinige, dieselbetriebene Lastwagen mit Kran, die sogenannten Van Carrier. Aber: In der Mitte des Terminals sind bereits mehrere Lagerblöcke eingerichtet, die von automatisch arbeitenden elektrischen Kränen gestapelt sind. HHLA-Vorstand Jens Hansen: "Wir können mehr Container auf der gleichen Fläche zwischenlagern und das noch deutlich effizienter als mit den althergebrachten Transportmitteln."

Kräne werden grünem Strom betrieben

Die Kräne in den Blocklagern werden mit grünem Strom betrieben. Ab dem kommenden Jahr sollen dann auch die dieselbetriebenen Van Carrier dann durch elektrisch angetriebene selbstfahrende Lastwagen ersetzt werden. Die Stadt fördert die Elektrifizierung mit rund 10 Millionen Euro, so Umweltsenator Jens Kerstan: "Nun sind elektrische Antriebe deutlich leiser als die fossilen Antriebe. Das ein Vorteil für Bürgerinnen und Bürger, die weniger Schadstoffe und weniger Lärm erdulden müssen." Wie viele Stellen abgebaut werden durch die Automatisierung, dazu macht die HHLA keine konkreten Angaben.

