Kreuzfahrtschiff: Luxus-Eisbrecher besucht Hamburger Hafen Stand: 23.04.2023 06:22 Uhr Eisbrecher kommen in Hamburg eher selten zum Einsatz. Von heute früh bis Montagabend besucht der französische Luxus-Eisbrecher "Le Commandant Charcot" den Hamburger Hafen.

Es wird das erste Mal sein, dass das Schiff einen deutschen Hafen anläuft. Heute soll die "Le Commandant Charcot" gegen 7.30 Uhr in Steinwerder festmachen. Voraussichtlich zwischen 18.30 und 19.30 Uhr soll sie von Steinwerder einmal zur Elphilharmonie und zurück schippern. Eine öffentliche Besichtigung ist nicht möglich - auf das Schiff dürfen nur geladene Gäste.

Platz für 250 Gäste

Die Reederei Ponant ist Weltmarktführer bei luxuriösen Expeditionsschiffen. Der Eisbrecher ist das jüngste Mitglied der Flotte von 13 Schiffen. Er ist 150 Meter lang, hat einen Tiefgang von 10 Metern und Platz für rund 250 Gäste in 123 Balkon-Kabinen. "Le Commandant Charcot" wurde 2021 in Norwegen gebaut und vor zwei Jahren in Dienst gestellt. Das Schiff ist mit einem Rumpf ausgestattet, der durch 2,50 Meter dickes Eis fahren kann.

Forschungslabore an Bord

Die Crew will damit in Arktis und Antarktis unterwegs sein. Und zwar umweltfreundlich, wie die Reederei erklärt. Denn das das Schiff sei mit einem Hybridantrieb ausgestattet, der Flüssiggas - also LNG - mit Elektrobatterien kombiniert. Außerdem sind an Bord Forschungslabore untergebracht. Damit können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Polarregionen vor Ort erkunden. Benannt wurde das Expeditions-Kreuzfahrtschiff nach dem französischen Arzt und Polarforscher Jean-Baptiste Charcot, der Anfang des vorigen Jahrhunderts zwei Expeditionen in die Antarktis unternahm.

Die "Le Commandant Charcot" legt den Planungen zufolge am Montagabend um 18 Uhr wieder ab und nimmt dann Kurs auf das englische Southampton.

