Krankheitswelle sorgt in Hamburg für viele Ausfälle Stand: 07.12.2022 21:02 Uhr Die Erkältungszeit und viele Corona-Infektionen sorgen in Hamburg aktuell an vielen Stellen für Probleme. In Schulen, Kitas und auch bei der Hochbahn beispielsweise fällt Personal aus.

Wegen vieler Krankmeldungen kommt es momentan zu personellen Engpässen. "Der Anteil der krank gemeldeten Lehrkräfte ist mit 16,3 Prozent tatsächlich etwas höher als in vergleichbaren Zeiträumen der Vorjahre", sagte ein Sprecher der Hamburger Schulbehörde am Mittwoch. Einige dieser Lehrerinnen und Lehrer seien demnach allerdings nicht selbst erkrankt, sondern müssten sich um ihre erkrankten Kinder kümmern. "Es haben sich einzelne Schulen bei uns gemeldet, an denen es personelle Engpässen gibt und daher teilweise der Schulbetrieb eingeschränkt ist", so der Sprecher weiter. An einzelnen Standorten wirke sich die Erkrankungswelle auch auf die Ganztagsbetreuung durch externe Träger aus.

Viele Kinder und Erzieher sind momentan krank

Ähnlich sieht es in den Kitas aus. Die Vereinigung Hamburger Kitas Elbkinder bekommt den Effekt der saisonalen Atemwegserkrankungen nach eigenen Angaben auch zu spüren. "Sowohl bei Kindern als auch beim pädagogischen Personal, wo wir zahlreiche Ausfälle feststellen", hieß es. Andere Faktoren, wie in der Pandemie aufgesparte Urlaubstage, würden die Personalsituation zusätzlich noch verschlimmern. Die Personaldecke in den Kitas sei "dauerhaft angespannt".

Hohe Krankenquote bei Hochbahn und Feuerwehr

Und auch bei der Hochbahn ist die Krankenquote weiterhin "überdurchschnittlich hoch", wie auch dort ein Sprecher sagte: "Aktuell liegen wir bei 2 bis 2,5-Prozentpunkten höher als in den vergleichbaren Zeiträumen der Vorjahre." Bereits Ende Oktober hatte die Hochbahn die Frequenzen von Bussen und Bahnen verringern müssen. Die Maßnahmen würden bis Mitte Januar verlängert, sagte der Sprecher nun. Danach müsse man weitersehen. Und auch die Feuerwehr Hamburg stellt eine erhöhte Krankenquote bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen fest, sagte eine Sprecher: "Diese sind jahreszeitenabhängig und vergleichbar mit den Vorjahren." Grund zur Sorge bestehe deshalb aber nicht, man sei weiterhin voll und ganz einsatzfähig.

