Konzert in der Elbphilharmonie für Corona-Helden: Sagen Sie Danke! Stand: 24.06.2021 10:57 Uhr Mit NDR 90,3, dem Hamburg Journal und den NDR Ensembles können Sie "Danke" sagen. Wir verlosen 50x2-Tickets für ein Konzert für die Corona-Heldinnen und Helden in der Elbphilharmonie.

Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben verändert. Familie, Beruf, Schule, alles war anders, vieles war nicht einfach und manches auch verdammt schwer. Doch die vergangenen Monate haben auch aber etwas anderes gezeigt: Gegenseitige Hilfe, Zusammenhalt, und Kreativität.

Wir suchen Heldinnen und Helden

Wir suchen Alltagsheldinnen und Alltagshelden. Menschen, die sich in der Corona-Pandemie für andere eingesetzt haben. Und genau die sollen im Mittelpunkt stehen: Das NDR Elbphilharmonieorchester spielt am 8. Juli um 18.30 Uhr ein großes Konzert für unsere Hamburger Corona-Heldinnen und -Helden in der Elbphilharmonie.

Wer soll gewinnen?

Sagen Sie uns, wer es verdient hat. Wer ist ihre persönliche Corona-Heldin oder ihr persönlicher Corona-Held? Die Arzthelferin in der Praxis um die Ecke, die Ihnen den Impftermin besorgt hat, der Busfahrer der Linie 109, der trotz Maske immer gute Laune hatte, die Grundschullehrerin Ihrer Tochter, die trotz des ganzen Ärgers noch immer gute Ideen für die Kinder hatte, der Pfleger auf der Intensivstation, die Nachbarin, die für Sie einkaufen war. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge.

Wir sagen "Danke"!

Wir sagen mit Ihnen "Danke". 50 Corona-Heldinnen und -Helden können am 8. Juli um 18.30 Uhr Semyon Bychkov und das NDR Elbphilharmonie Orchester live in der Elbphilharmonie Hamburg erleben. Schreiben Sie uns: Wer soll warum gewinnen? Einsendeschluss ist der 30. Juni um 10 Uhr. Im Anschluss werden die Gewinnerinnen und Gewinner ausgelost. Viel Glück!

Wenn Ihre Nennung mit von der Partie ist, erhalten Sie von unseren Vertriebspartnern via E-Mail zwei Ehrenkarten zur persönlichen Weitergabe an Ihre Heldin, Ihren Helden: Einfach über den Buchungslink die zwei Wunschtickets auswählen, ausdrucken oder direkt über die E-Mail-Weiterleitung als E-Ticket weiterverschenken. Machen Sie mit und sagen Sie ebenfalls Danke! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeitende und deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt.

