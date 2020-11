"Entscheidend ist, was wir aus Weihnachten machen" Stand: 28.11.2020 08:40 Uhr Jetzt ist klar: Dieses Weihnachten wird anders. Die neuen Corona-Regeln schränken das Leben in den kommenden Wochen deutlich ein. Ein Kommentar von Daniel Kaiser.

von Daniel Kaiser

Corona kennt keinen Kalender - auch keinen Adventskalender. Es ist ja nicht so, als würde das Virus am Heiligen Abend in den Weihnachtsurlaub verschwinden. Und so wird es trotz aller Bemühungen ein komisches Gefühl bleiben, wenn man dann unterm Tannenbaum gemeinsam "O du fröhliche" singt, oder die Enkel Oma auf den Schoß krabbeln. Das Corona-Gefühl wird mit am Weihnachtstisch sitzen.

Heiligabend für Familien wichtig

Und doch ist es richtig, dass die Politik sich dafür einsetzt, einen halbwegs normalen Heiligabend in der Familie möglich zu machen. Wir brauchen gerade nach diesem Jahr so einen Leuchtturm mit der Familie. Die meisten Hamburger feiern Weihnachten. Dieses Fest prägt wie kein zweites den Spirit der Stadt in dieser Zeit. Weil Bund und Länder im November härtere Maßnahmen scheuten, die Theater und Gastronomen mit funktionierenden Hygienekonzepten dichtmachten und anderes weiterlaufen ließen, wird das Ganze nun leider zu dieser Hängepartie bis Ende Dezember.

Weitere Informationen Corona: Hamburg plant eigene Regeln für die Feiertage Vier Haushalte dürfen über Weihnachten zusammen feiern und Hotelübernachtungen sind auch möglich. Das hat der Senat beschlossen. mehr

Corona macht Adventszeit anders

Für die Theater, für Musiker und für die Gastronomie ist das Jahr gelaufen. Ohne Weihnachtsmärkte, ohne Weihnachtsmärchen, ohne Weihnachtsoratorium werden die nächsten Wochen eine ziemlich trostlose Angelegenheit. Es ist ein bisschen wie früher, als die Adventszeit ja eher ein ernster Monat war - mit Tanzverbot. Eine Fastenzeit. Die Adventszeit in diesem Jahr ist anders als sonst - ursprünglicher, besinnlicher. Wir haben jetzt nämlich vier Wochen lang Zeit, um zu überlegen, was wir unternehmen können, um am Ende ein besonderes Weihnachtsfest daraus zu machen.

Zeit für Besinnung und Hilfsangebote

Noch einmal ganz neu nachzudenken: Was können wir tun für die einsame Nachbarin? Was können wir tun für den Obdachlosen? Was für die alten, kranken Menschen in den Heimen? Was für die Kinder, damit sie nicht nur vor der Glotze und vor dem Computer hängen? Was für den Einzelhandel in den Stadtteilen? Was für das Restaurant bei mir um die Ecke, das sich mit Außerhaus-Angeboten über Wasser hält? Was können wir tun für unser Zusammenleben? Wie wollen wir in dieser Stadt miteinander leben? Plötzlich haben wir vier Wochen Zeit, um ein außergewöhnliches Weihnachtsfest vorzubereiten, an dem wir als Hamburgerinnen und Hamburger - auf Abstand - näher zusammenrücken, aufeinander achtgeben und aneinander denken. Advent 2.0!

Entscheidend ist, was wir aus Weihnachten machen

Die in Berlin und im Rathaus können ja viel beschließen. Das Entscheidende ist doch, was wir daraus machen. Wenn am Ende ein Weihnachtsfest stünde mit Rücksichtnahme, Solidarität und, ja, Nächstenliebe wäre das doch das allerschönste Weihnachtsgeschenk.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Der Hamburg-Kommentar | 28.11.2020 | 08:40 Uhr