Koalitionsgespräche starten heute: Die heiklen Themen in Hamburg Stand: 27.03.2025 06:18 Uhr Gut dreieinhalb Wochen nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg starten SPD und Grüne in Hamburg heute ihre Koalitionsgespräche. Hakelig könnte es dabei etwa bei den Themen Innere Sicherheit und Verkehr werden.

Die Verhandlungsteams kommen am Vormittag im Rathaus zusammen. Am Freitag ist ebenfalls ein Treffen geplant, bis zum 12. April sind sieben weitere Termine vereinbart. Zudem seien noch mehr Treffen vorgesehen, deren Termine man frühzeitig bekanntgeben werde, teilten beide Parteien mit.

Knackpunkte sind Innere Sicherheit, Verkehr, Asylpolitik

Aus der SPD ist immer wieder zu hören, dass sich in der Verkehrspolitik einiges ändern müsse. Ebenfalls schwierig: Wie stimmt Hamburg in Zukunft im Bundesrat ab, wenn über schärfere Asylregeln diskutiert wird, die die Grünen in Hamburg eventuell nicht wollen? Ein weiterer Punkt, der darüber hinaus Einfluss auf die Hamburger Verhandlungen haben könnte, der aber nicht in Hamburg entschieden wird: Wie viel Geld steht dem Haushalt zur Verfügung, wenn in Berlin neue Steuerpläne geschmiedet werden?

"Wir sind nun mal zwei verschiedene Parteien"

Die Hamburger Grünen-Co-Chefin Maryam Blumenthal sprach vor dem Treffen von einer positiven Grundstimmung, aber: "Wir sind nun mal auch einfach zwei verschiedene Parteien mit zwei verschiedenen Parteiprogrammen, die sich jetzt gegenüber sitzen. So kennen wir es ja auch schon aus der Vergangenheit miteinander. Aber es ist uns ja immer gelungen, dann einen gemeinsamen Koalitionsvertrag auf die Beine zu stellen."

Leonhard: So zügig wie möglich

Ähnlich äußerte sich SPD-Parteichefin Melanie Leonhard: Man kenne sich nach zehn gemeinsamen Regierungsjahren. Sie sei zuversichtlich, dass die Regierungsbildung nicht noch Monate dauert. "Wir wollen es so zügig wie möglich machen, aber auch sehr gründlich." Für die Hamburgerinnen und Hamburger sei es wichtig, dass "wir Themen nicht lässig behandeln oder offen lassen, die uns dann fünf Jahre begleiten."

Die SPD hatte sich erst am Wochenende dazu entschieden, mit dem bisherigen Koalitionspartner erneut über die Bildung eines rot-grünen Senats zu verhandeln. Zuvor war sie auch mit der CDU zu Sondierungsgesprächen zusammengekommen.

Koalitionsverhandlungen in vier Wochen abgeschlossen?

Läuft alles nach Plan, sollten die Koalitionsgespräche in rund vier Wochen abgeschlossen werden, sodass der neue alte Bürgermeister Peter Tschentscher von der Bürgerschaft schon in der ersten Sitzung im Mai gewählt werden könnte. Die SPD regiert in Hamburg seit 2015 gemeinsam mit den Grünen.

