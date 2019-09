Stand: 22.09.2019 05:56 Uhr

Klimawoche in Hamburg beginnt

Workshops, Ausflüge und Diskussionen mit Wissenschaftlern: Am Sonntag beginnt wieder die Hamburger Klimawoche. Bis zum 29. September können Besucher bei Veranstaltungen in der ganzen Stadt erfahren, was jeder selbst zu einem klimafreundlichen Hamburg beitragen kann.

Eine Woche lang dreht sich alles ums Klima NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 22.09.2019 08:00 Uhr Autor/in: Julia Weigelt Am Sonntag startet wieder die Hamburger Klimawoche. Bis zum 29. September können Besucher sich in der ganzen Stadt über klimafreundliches Leben informieren. Julia Weigelt berichtet.







Gottesdienste zum Auftakt der Klimawoche

Die Klimawoche startet mit einem Mutmach-Gottesdienst in der Hauptkirche St. Katharinen. Viele weitere Veranstaltungen finden in großen Kuppel-Zelten mit Globus-Aufdruck auf dem Hamburger Rathausmarkt statt. Am Freitag berichten dort Forscher in witzigen Kurzvorträgen von ihrer Arbeit. Andere Wissenschaftlern halten ihre Vorträge in der U-Bahn. Um in den Sonderzügen der Hochbahn mitzufahren, muss man sich anmelden.

Segler berichtet von Überfahrt mit Greta Thunberg

Ohne Anmeldung können Besucher hingegen dem Hamburger Segler Boris Herrmann zuhören. Er berichtet am Sonnabend über seine Überfahrt mit Klimaaktivistin Greta Thunberg nach New York. Ebenfalls am Sonnabend findet eine Debatte darüber statt, wie sich Bürger für ein fahrradfreundliches Hamburg engagieren können.

Unabhängig - ohne Zuschüsse der Stadt

Die Hamburger Klimawoche wird von 200 Unternehmen, Organisationen und Verbänden veranstaltet. Um unabhängig zu bleiben, verzichten die Macher nach eigenen Angaben auf Zuschüsse der Stadt.

