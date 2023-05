Klima-Aktivisten blockieren Hotel in Hamburg Stand: 22.05.2023 08:13 Uhr Rund 30 Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen blockieren seit dem Morgen einen Eingang zum Hyperion-Hotel in Hammerbrook.

Anlass ist ein Forum zum Flüssiggas LNG, das am Montag und Dienstag in dem Hamburger Hotel stattfinden soll. Die Aktivisten und Aktivistinnen der Gruppe "Ende Gelände" wollen den Bau von LNG-Terminals an der Nord- und Ostseeküste verhindern.

Weitere Informationen LNG: Fakten zu Flüssigerdgas und Projekten in Norddeutschland LNG soll Deutschland aus der Energiekrise helfen. Im Norden entstehen dafür die ersten Terminals. Welche Vor- und Nachteile gibt es? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.05.2023 | 08:00 Uhr