"Klaus" sorgt für einige Feuerwehreinsätze in Hamburg Stand: 11.03.2021 18:00 Uhr Es ist der erste größere Sturm des Jahres in Norddeutschland. Sturmtief "Klaus" hat in Hamburg aber bislang nur für einige wenige Einsätze der Feuerwehr gesorgt.

In Rahlstedt kippte ein etwa 15 Meter hoher Baum auf ein Haus. Dabei wurde das Dach leicht beschädigt. Starke Windböen sorgten außerdem an vielen Orten für größere und kleinere Äste auf den Straßen. Bislang musste die Feuerwehr zu etwa 20 Sturm-Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Auf der Bahnstrecke zwischen Hauptbahnhof und Harburg wehte eine Plane in die Oberleitung, die Bahn konnte das Problem aber schnell beseitigen.

AUDIO: Sturmtief "Klaus" über Norddeutschland (1 Min)

Behinderungen bei der Bahn

Größere Probleme gibt es aber auf der Strecke Hamburg-Hannover. Hier musste die Bahnstrecke gesperrt werden, weil bei Bienenbüttel ein Baum auf die Schienen fiel. Eine Stunde lang war außerdem die Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Pinneberg blockiert, auch hier lang ein Baum auf dem Gleis. Die Hamburger Hochbahn ließ ihre Züge vorsorglich langsamer auf Strecken fahren, an denen Bäume an den Gleisen stehen.

Auch auf der Autobahn 23 kam es in Richtung Hamburg in Höhe Pinneberg Nord zu Behinderungen und einer vorübergehenden Sperrung, weil Äste auf die Fahrbahn fielen.

Weitere Informationen Sturmtief "Klaus": Unwetterwarnung für die Nordseeküste Es drohen orkanartige Böen bis 115 km/h. In Wallenhorst bei Osnabrück stürzte ein Baum auf einen parkenden, unbesetzten Bus. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.03.2021 | 17:00 Uhr