Kita-Gutscheine sind in Hamburg jetzt deutlich länger gültig Stand: 03.01.2025 16:05 Uhr In Hamburg hat es zum Jahresbeginn eine Änderung bei den Kita-Gutscheinen gegeben. Sie werden seither bis zum Erreichen des Schulalters der Kinder ausgestellt. Zuvor musste jährlich ein neuer Antrag gestellt werden.

Fünf Stunden Kinderbetreuung pro Tag - in einer Kita, Krippe oder auch bei einer Tagesmutter oder einem Tagesvater - sind in Hamburg für alle Kinder kostenlos und zwar vom ersten Geburtstag an. Den Gutschein dafür gibt die Sozialbehörde aus, bislang war er für ein Jahr befristet. Jetzt hingegen entfällt für die Eltern der jährliche Verlängerungsantrag, der Gutschein gilt solange, bis das Kind das Schulalter erreicht hat. Von der Neuregelung betroffen ist laut Behörde etwa ein Drittel der in Hamburg betreuten Kinder.

Win-Win-Situation für Familien und Behörde

"Für viele Hamburger Familien bedeutet die Einführung eines XL-Gutscheins oder XL-Bewilligungsbescheides eine echte Erleichterung", sagte Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) dazu. Durch die längere Gültigkeit würden Eltern Zeit sparen und es verringere sich ihr Risiko, Betreuungskosten selbst tragen zu müssen, sollte der nächste Antrag nicht rechtzeitig gestellt werden. Aber auch für die Bezirksämter und die Kita-Träger habe die Neuregelung Vorteile - sie würden von Bürokratie entlastet. Genau aus diesem Grund hatte der Senat die Umstellung im Oktober als eine von 80 Maßnahmen beschlossen.

XL-Gutscheine ab der nächsten Verlängerung

Schon ausgestellte Gutscheine behalten laut Sozialbehörde ihre Gültigkeitsdauer. Nach dem nächsten Verlängerungsantrag sollen dann die neuen XL-Gutscheine ausgestellt werden. Für die Eltern, die für ihre Kinder Gutscheine für eine längere Betreuungszeit - also über die kostenlosen 25 Wochenstunden hinaus - in Anspruch nehmen, ändere sich durch die neue Regelung nichts. In diesen Fällen müssten weiterhin Verlängerungsanträge gestellt werden. Daran werde sich auch nichts ändern.

Etwa 28.000 Eltern nutzen Betreuungsgutscheine

Laut Behörde wird aktuell etwa die Hälfte der Kinder unter drei Jahren in einer Krippe betreut. Bei den Kindern ab drei Jahren sind den Angaben nach rund 99 Prozent in Kitas oder in der Tagespflege. Für rund 28.000 Kinder würden aktuell Gutscheine für die kostenlose fünfstündige Betreuung genutzt - das entspricht etwa einem Drittel der betreuten Kinder.

