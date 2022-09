Kerstan will deutlich mehr Windräder in Hamburg aufstellen Stand: 29.09.2022 07:11 Uhr Rund 65 Windräder gibt es bereits in Hamburg. Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) will diese Zahl jetzt mehr als verdoppeln. Das kündigte er im Gespräch mit NDR 90,3 an.

70 bis 100 neue Windräder sollen es werden, so Kerstan - je nachdem, wie hoch sie gebaut werden können. Die meisten von ihnen sollen in den Hafen kommen. Der städtische Energieversorger wolle dafür eine gemeinsame Gesellschaft mit der Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) gründen. "Seitdem sind da im Hafen deutlich mehr Standorte im Gespräch als noch vor kurzer Zeit, also da bin ich ganz optimistisch, dass wir schneller vorankommen werden."

Höhenbegrenzung für Windräder ein Problem

Ein Problem sei dabei noch die Höhenbegrenzung für Windräder. Die Stadt prüfe gerade, wie diese Begrenzung schnell aufgehoben werden kann, ohne dass dafür die Flächennutzungspläne geändert werden müssten, so Kerstan: "Wir müssen ja auf 0,5 Prozent unserer Fläche Windkraftanlagen dafür ausweisen, das ist eine große Herausforderung in so einer Millionen-Metropole wie Hamburg."

Habeck fordert mehr Tempo bei Windkraft-Ausbau

Zuletzt hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Bundesländer zu größeren Anstrengungen beim Ausbau erneuerbarer Energien gedrängt. Anlass war sein Besuch zur Eröffnung der Messe WindEnergy in den Hamburger Messehallen.

