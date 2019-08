Stand: 18.06.2018 19:18 Uhr

Keine Ponton-Promenade an Hamburgs Alster

Am Montagabend ist in der Patriotischen Gesellschaft in Hamburg die "Binnenalster-Studie" vorgestellt worden. Der Vorschlag der Hamburger CDU, eine große Pontonanlage an der Alster entstehen zu lassen, wird nicht umgesetzt. Statt einer kilometerlanger Gastro-Meile auf Pontons soll alles sehr viel bescheidener werden. Die Binnenalster soll breitete Fußwege bekommen - eventuell zu Lasten der grünen Böschung.

Keine große Pontonanlage an der Alster NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 27.08.2019 06:00 Uhr Autor/in: Postelt, Reinhard Der CDU-Vorschlag einer großen Pontonanlage auf der Binnenalster wird nicht umgesetzt. Sie fand keinen Einzug in die "Binnenalster-Studie", die Montag vorgestellt wurde. Reinhard Postelt berichtet.







Stapelfeldt: "Keine schweren Eingriffe"

Für Gastronomie sind nach den neuen Plänen nur fünf gläserne Café-Pavillons gedacht. Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) will keine schweren Eingriffe ins "Herz der Innenstadt". Weil nur wenige Orte Hamburgs Stadtbild ähnlich nachhaltig prägen würden wie dieser, gehe man hier nicht leichtfertig vor, so die Senatorin.

Höing: "Gesamtkontext betrachten"

Mit deutlicheren Worten lehnt Hamburgs Oberbaudirektor Franz-Josef Höing die Ponton-Gastromeile der CDU ab. "Die Binnenalster lässt sich sinnvoll nur weiterenwickeln, wenn man diesen Raum im Gesamtkontext betrachtet. Andernfalls bleiben alle Vorschläge vordergründig, naiv und peinlich", sagte Höing am Montag. Er schlägt stattdessen "kleine feine abgewogenen Antworten" vor und bittet die Hamburger um Beteiligung. Aufgeschlossen ist Höing allerdings für einen zweiten Alsterpavillon nahe der Lombardsbrücke, wo heute Fahnenmasten stehen.

Die CDU hatte sich 14 Meter breite Schwimm-Plattformen und ein Dutzend neue Restaurants am Ufer der Binnenalster vorgestellt. Damit wollte sie die Innenstadt über die Ladenöffnungszeiten hinaus belebt und attraktiver machen. Bei der Idee der "Alsterpromenade" gehe es darum, die Binnenalster für die Hamburger und die Gäste der Stadt wieder "erlebbar zu machen", hatte André Trepoll damals gesagt. Abgesehen vom Anleger Jungfernstieg komme man bisher "nur sehr schwer ran ans Wasser". Mit den flachen Pontons würde der Charakter der Alster und der Blick über das Gewässer nicht verändert.

Zu Kosten und Finanzierung hatte sich die CDU damals nicht geäußert. Es handele sich um eine "gut durchdachte Idee, aber es ist noch kein in Stein gemeißeltes Konzept", betonte Trepoll. Zunächst wollte man mit Bürgern, Interessenvertretern und den anderen Parteien über die Idee diskutieren.

Die Linke: "Populistische Effekthascherei"

Die SPD hatte grundsätzlich Zustimmung zur Belebung der Innenstadt signalisiert, die Pläne aber schon damals einen "massiven Eingriff in die Binnenalster" genannt. Einen Umbau des Neuen Jungfernstiegs und des Ballindamms hatten die Grünen befürwortet, sie wollten aber nicht weniger Wasserfläche, sondern weniger Verkehr an der Binnenalster. Die Linke warf der CDU "populistische Effekthascherei" vor. Die FDP nannte die mögliche Alsterpromenade eine sehr interessante Idee, die zur Aufwertung der Innenstadt führen kann. Auch die AfD sieht in dem Konzept Außengastronomie in Kombination mit Wasser einen Anziehungspunkt, fordert aber auch mehr Wohnraum in der Innenstadt.

