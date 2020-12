Karten schreiben gegen die Einsamkeit: "Post mit Herz" Stand: 15.12.2020 18:21 Uhr Corona verschärft die Einsamkeit vieler Menschen in Pflegeheimen oder auf der Straße. Das Projekt "Post mit Herz" will ihnen helfen und sucht Kartenschreiber.

Gina Staschke und David Hansmeyer sind Teil eines Teams von sieben Hamburgerinnen und Hamburgern, die die Online-Plattform "Post mit Herz" kreiert haben, auf der sie Adressen von sozialen Einrichtungen an freiwillige Karten-Schreiber vermitteln. ”Menschen alleine zur Weihnachtszeit: Diese Vorstellung hat uns so das Herz gebrochen, dass uns allen klar war: Wir müssen etwas tun.“

Schon Zehntausende Karten verschickt

Und so funktioniert's: Soziale Einrichtungen melden sich mit der Zahl ihrer benötigten Karten an. Schreibwillige registrieren sich ebenfalls bei www.postmitherz.org. Per E-Mail bekommen sie dann die entsprechende Adresse, an die ihr Gruß gehen soll. Zehntausende Weihnachtskarten wurden deutschlandweit schon verschickt und es werden immer mehr.

Die Weihnachtsbriefe gehen an Altenheime, Behinderten-Einrichtungen, an Obdachlose und Hospize.

