Kälte in Hamburg: Deutscher Wetterdienst warnt vor strengem Frost Stand: 29.11.2023 16:36 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor strengem Frost in und um Hamburg. Temperaturen zwischen -7 und -14 Grad Grad Celsius seien möglich. Nach Schneefall und überfrierender Nässe ist der Winterdienst der Stadtreinigung seit der Nacht zum Mittwoch im Dauereinsatz.

In Hamburg verzichteten am Mittwoch viele Menschen wegen des Schnees auf Autofahrten. Die Verkehrsleitzentrale verzeichnete nicht mehr Unfälle. Auch in den kommenden Tagen ist Vorsicht geboten, das Wetter bleibt winterlich. Eine Sprecherin des DWD sagte, die Nacht zum Donnerstag werde sehr kalt. Bei längerem Aufklaren sinken die Temperaturen auf Werte bis -14 Grad Celsius.

Winterdienst im Dauereinsatz

Laut Stadtreinigung waren bereits am frühen Mittwochmorgen 725 Einsatzkräfte mit bis zu 280 Streu- und Räumfahrzeugen unterwegs - unter anderem auf wichtigen Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr. Der Einsatz sei nötig gewesen, weil um Mitternacht einsetzender Schneefall von bis zu fünf Zentimetern liegen geblieben war.

Stadtreinigung warnt vor Glätte

In Erwartung des einsetzenden Schneefalls waren demnach bereits am Vortag sämtliche Einsatzfahrzeuge vorsorglich mit Schneepflügen versehen worden, hieß es weiter. Trotz des umfangreichen Einsatzes mit Räum- und Streufahrzeugen könne es noch glatt sein. Die Stadtreinigung bat alle Verkehrsteilnehmenden deshalb um Vorsicht, insbesondere auf Brücken und in Nebenstraßen.

Auch am Nachmittag sollte demnach wieder gestreut werden, um einen sicheren Berufsverkehr gewährleisten zu können.

Unfälle auf der A7 nördlich von Hamburg

Auf der Autobahn 7 hatte es am Mittwochmorgen nördlich von Hamburg mehrere Unfälle gegeben. Auf Höhe der Raststätte Holmmoor fuhr ein Transporter, der Richtung Norden unterwegs war, in die Mittelschutzleitplanke. In der Folge gab es nach Angaben der Polizei einen Rückstau und einen weiteren Unfall. Außerdem fuhr zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg in Fahrtrichtung Hamburg ein Sattelzug in die Leitplanke. Dort gab es zeitweise eine Vollsperrung der Autobahn. Nach der Bergung des Lkw wurde die Strecke gegen 8.30 Uhr wieder freigegeben.

