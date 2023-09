Jungheinrich AG nimmt in Hamburg Parkplatz mit Solardach in Betrieb

Stand: 08.09.2023 18:41 Uhr

Wo findet man viel Platz für Solaranlagen? In Wandsbek wurden Parkplätze mit einem Solardach versehen. Die Jungheinrich AG hat am Freitag Hamburgs größten Solar-Parkplatz in Betrieb genommen.