Jetzt live: Wahl des Bürgermeisters in Hamburg

Dreieinhalb Monate nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg haben SPD und Grüne am Mittwoch mit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags die Fortsetzung ihres Regierungsbündnisses besiegelt. Außerdem wählen die Bürgerschaftsabgeordneten den neuen Bürgermeister. Für die Bestätigung als Regierungschef kann Amtsinhaber Peter Tschentscher (SPD) auf eine satte rot-grüne Zweidrittelmehrheit bauen. NDR.de überträgt die Sitzung der Bürgerschaft jetzt per Livestream auf dieser Seite.

Sobald Tschentscher gewählt ist und den Eid auf die Verfassung geleistet hat, beruft er seinen neuen Senat, der dann noch von der Bürgerschaft bestätigt werden muss. Bei dieser Wahl reicht die einfache Mehrheit. Dem zweiten Senat unter Tschentscher gehören außer dem Ersten Bürgermeister elf Senatorinnen und Senatoren an. Bei der SPD sind von sieben Senatoren nur zwei Frauen, was im Vorfeld für Unmut in der Partei sorgte. Die Grünen stellen jetzt vier Senatoren, zwei Frauen und zwei Männer. Zweite Bürgermeisterin will erneut Katharina Fegebank (Grüne) werden, die auch im neuen Senat für Wissenschaft und Gleichstellung zuständig sein soll.

Koalitionsvertrag unterzeichnet

Vor Beginn der Sitzung wurde am Vormittag im Rathaus der Koalitionsvertrag unterzeichnet. Dem 205 Seiten starken Papier, das nach Verzögerungen durch die Corona-Krise in den vergangenen Wochen in 13 Runden ausgehandelt worden war, hatten Parteitage von SPD und Grünen erst am vergangenen Wochenende zugestimmt. SPD und Grüne verfügen zusammen in der Bürgerschaft über 88 der 123 Sitze. Sie regieren bereits seit 2015 in einer Koalition. Eine Regierungserklärung wird erst in zwei Wochen erwartet.

Alle Abgeordneten dabei

Erstmals seit der Bürgerschaftswahl am 23. Februar kommen heute alle Abgeordneten zu einer Sitzung zusammen. Aus Gründen des Infektionsschutzes waren die bisherigen fünf Sitzungen mit verminderter Abgeordnetenzahl abgehalten worden. Um das Risiko einer Corona-Infektion möglichst gering zu halten, findet auch diese Sitzung wieder nicht im Plenar-, sondern im Großen Festsaal des Rathauses statt. Trennschutzwände zwischen den Sitzen sollen zusätzlich für Sicherheit sorgen. Wegen der Pandemie ist kein Publikum zugelassen.

