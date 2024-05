Jetzt live: Feuerwerk und Scooter beim Hafengeburtstag Stand: 10.05.2024 19:42 Uhr Am zweiten Tag des Hamburger Hafengeburtstags tritt heute unter anderem die Band Scooter auf einer schwimmenden Bühne an den Landungsbrücken auf. Zudem gibt es ein großes Feuerwerk. Der NDR überträgt bereits ab 20.15 Uhr live - im NDR Fernsehen und auf dieser Seite.

Die Show auf der schwimmenden Bühne, die unter dem Motto "Elbe in Concert" steht, startet um 20.45 Uhr. Neben Scooter treten der Freizeit-Männerchor Goldkehlchen und Musical-Darstellerinnen und -Darsteller von Stage Entertainment auf dem Wasser auf. Es wird auch einen Vorgeschmack auf das neue Stück "& Julia" geben, das im Herbst in Hamburg Premiere feiert.

Videos 2 Min Scooter zu Gast beim Hamburger Hafengeburtstag Für die Band ein Heimspiel. Frontmann H.P. Baxxter freut sich im Gespräch mit Reporterin Theresa Pöhls auf den Auftritt. 2 Min

Feuerwerk an den Landungsbrücken

Am Ende der Show gibt es ab 21.35 Uhr ein großes Feuerwerk im Hafen. Parallel dazu tritt die Band Scooter auf. Große Bildschirme übertragen das Bühnenprogramm. Zuschauen kann man sowohl von den Landungsbrücken als auch vom Elbhang aus.

Großsegler als Publikumsmagnet

Publikumsmagneten waren am zweiten Tag des Hafengeburtstags die Großsegler "Alexander von Humboldt II" und "Dar Młodzieży", die an den Landungsbrücken besichtigt werden können.

Bei Sonnenschein und Temperaturen um 20 Grad herrschte am Freitag ein dichtes Treiben von der Fischauktionshalle bis zur Kehrwiederspitze, wo sich das diesjährige Partnerland Lettland bei seinem eigenen "Lettland Festival" präsentierte.

Lettische Handwerkskunst beim Hafengeburtstag

Mit lettischer Musik und Volkstänzen gab das baltische Land dort einen Einblick in seine Kultur und Traditionen. Aber auch lettische Handwerkskunst und Kulinarik - etwa das landeseigene Bier - stießen bei den Gästen des Hafengeburtstags auf Interesse.

Videos 2 Min Länderfest beim Hafengeburtstag: Lettland ist Partnerland Es präsentiert sich mit Kunst, Kultur und Kulinarik aus dem Herzen des Baltikums - und Perlen lettischer Popmusik. 2 Min

Wirtschaftsdelegation aus Riga in Hamburg

Auch auf politischer Ebene soll das viertägige Hafenfest dazu dienen, die Beziehungen zwischen Hamburg und Riga zu stärken: So nimmt eine Wirtschaftsdelegation aus Lettland den Hafengeburtstag zum Anlass für einen Besuch in Hamburg. Im April war Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) ihrerseits in die lettische Hauptstadt Riga gereist.

Umfangreiches Programm

Bereits am Donnerstag hatte der Hafengeburtstag viele Menschen an die Landungsbrücken gelockt. Höhepunkt war die traditionelle Einlaufparade. Bis Sonntag werden insgesamt mehrere Hunderttausend Gäste in Hamburg erwartet. Sie können beim Hafenfest auch in diesem Jahr wieder viel erleben - für die rund vier Kilometer lange Flaniermeile an der Elbe gibt es ein umfangreiches Programm. NDR Hamburg ist Medienpartner der Bühne vor dem Alten Elbtunnel. NDR 90,3 Moderator Philipp von Kageneck präsentiert das Programm "An den Landungsbrücken Open Air" auf der Bühne.

Weitere Informationen Alle Infos zum Hafengeburtstag 2024 in Hamburg Hamburg feiert den 835. Hafengeburtstag. Bilder, Videos und Informationen rund um das Volksfest in der Hansestadt. mehr

Gäste können auch an Bord der Schiffe gehen

Insgesamt sind rund 250 Schiffe beim 835. Hamburger Hafengeburtstag dabei. Viele von ihnen können besichtigt werden. An den Landungsbrücken liegen zum Beispiel der Hochseeschlepper "Elbe". Auch ein Shuttle zur "Peking" legt hier ab. An der Überseebrücke, in der Hafencity, im Hafenmuseum, im Hansahafen und im Museumshafen Övelgönne können Besucherinnen und Besucher ebenfalls einen Blick in die Maschinenräume werfen. Öffnungszeiten und Informationen zu den teilweise kostenpflichtigen Besichtigungen sind auf der Seite zu den Schiffsbesichtigungen beim Hafengeburtstag 2024 zu finden.

Anreise mit U- und S-Bahn empfohlen

Da zwischen Fischauktionshalle und Elbphilharmonie viele Straßen gesperrt sind, sollten Besucherinnen und Besucher mit U- und S-Bahn anreisen. Der Hamburger Verkehrsverbund weitet sein Angebot tagsüber und auch nachts aus. Bei den Elbfähren kommt es allerdings zu Einschränkungen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 10.05.2024 | 20:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Hamburger Hafen