Integration: Zusammenleben überwiegend gut bewertet Stand: 29.11.2022 06:03 Uhr Wie gut gelingt das Zusammenleben in Hamburg? Überwiegend gut, sagen Hamburgerinnen und Hamburger mit und ohne Migrationshintergrund. Das geht aus dem Integrationsbarometer des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration hervor.

Menschen mit und ohne Migrationshintergrund haben großes Vertrauen in den Staat, also in Politik und Verwaltung, aber auch in Schule und Polizei. Sowohl im Privaten als auch am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft bewerten beide Seiten das Miteinander als überwiegend positiv.

Zuwanderer nehmen kaum am politischen Leben teil

Allerdings zeigt sich, dass die Gruppen mehr unter sich bleiben als noch vor zwei Jahren. Und die Zuwanderer nehmen kaum am politischen Leben teil, nur etwa zehn Prozent. Unter den Menschen ohne Migrationshintergrund sind es immerhin drei Mal so viel.

Die aktuelle Auswertung für Hamburg bezieht sich auf die Ergebnisse des Bund-Länder-Integrationsbarometers von 2020. Für die dritte bundesweite Studie wurden mehr als 15.000 Personen telefonisch befragt.

