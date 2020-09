Stand: 28.09.2020 17:28 Uhr - NDR 90,3

In Hamburg startet Polizei-Studie zu Rassismus

Hamburgs Akademie der Polizei will mögliche Vorurteile von Polizistinnen und Polizisten erforschen lassen. Unter anderem soll es darum gehen, ob der tägliche Einsatz an Brennpunkten bestimmte Einstellungen verstärkt. Bei der Studie wollen Universitäten und Forschungseinrichtungen aus Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zusammenarbeiten.

AUDIO: Hamburger Polizei plant Studie zu Rassismus (1 Min)

Polizeigewerkschaften nicht bei Beratungen dabei

In den Hamburger Messehallen wird darüber auf dem zweitägigen Symposium "Mit Sicherheit für die Demokratie - Strategien gegen Radikalisierung" debattiert - mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Feldern Innenpolitik, Wissenschaft und Polizeiführung. Hamburger Polizeigewerkschaften sind nicht dabei und reagierten mit Unverständnis. "In der Studie soll es um mehr Transparenz und Offenheit in den Reihen der Polizei gehen, aber die Polizeigewerkschaften werden ausgeschlossen", kritisierte Joachim Lenders, der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Kritische Stimmen seien offensichtlich nicht erwünscht.

Wie sieht der konkrete Rückhalt für Polizistinnen und Polizisten von ihrer Führung und bei der Politik aus und wie steht es um ihre Gesundheit? "Diese Fragen müssen geklärt werden", forderte Horst Niens von der Gewerkschaft der Polizei.

Videos 9 Min Polizeigewalt im Norden: Ein strukturelles Problem? Pro Jahr gibt es rund 2.000 Anzeigen gegen Polizeibeamte. Die Dunkelziffer liegt laut einer Studie deutlich höher. Betroffene haben es oft schwer, sich zu wehren. 9 Min

3.000 Beamte sollen anonym befragt werden

"Der Bund Deutscher Kriminalbeamter unterstützt die Studie, aber dann muss auch das Geld für Verbesserungen bei der Auswahl von Polizisten, bei der Ausbildung und der Begleitung im Dienst da sein", sagt der Landesvorsitzende Jan Reinecke.

Für die auf mehrere Jahre angelegte Studie sollen mindestens 3.000 Beamtinnen und Beamte anonym zu Vorurteilen und radikalen Einstellungen befragt werden. Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Strategisch geht es darum, Radikalisierung in der Polizei zu verhindern, heißt es von Seiten der Polizei Akademie.

Seehofer will Rassismus bei der Polizei nicht untersuchen

Bundesinnenminister Horst Seehofer (SPD) lehnt seit Monaten Forderungen nach einer bundesweiten Studie über Rassismus in der Polizei ab. Stattdessen kündigte er nun eine breiter angelegte Untersuchung an - über Rassismus in der Gesellschaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.09.2020 | 17:00 Uhr