Illegales Rennen auf der Köhlbrandbrücke? Berufungsprozess gestartet Stand: 13.03.2024 16:36 Uhr Das Hamburger Landgericht verhandelt seit Mittwoch erneut über einen tödlichen Autounfall auf der Köhlbrandbrücke vor fünf Jahren. Damals war ein 24-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er saß auf dem Beifahrersitz des Unfallwagens, der von seinem Bruder gefahren wurde.

Der Fahrer war damals viel zu schnell unterwegs, das steht fest. Erlaubt sind auf der Köhlbrandbrücke 60 Kilometer pro Stunde, der damals 22-jährige fuhr laut einem Gutachter mehr als doppelt so schnell. In einer lang gezogenen Kurve fuhr sein Audi in einen Lkw. Sein Bruder auf dem Beifahrersitz starb noch an der Unfallstelle.

Berufung wegen Verdacht auf illegales Autorennen

Das Amtsgericht Harburg hatte den Fahrer vor knapp zwei Jahren wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt. Aber war es wirklich nur eine fahrlässige Tötung? Der Staatsanwalt ist in Berufung gegangen, weil er eine weitere Verurteilung fordert. Er ist davon überzeugt, dass sich der Angeklagte damals ein illegales Autorennen mit einem BMW-Fahrer geliefert hat, der nun mit auf der Anklagebank sitzt. Einige Zeuginnen und Zeugen haben das nun auch so vor Gericht gesagt: "Für mich war deutlich: Hier findet ein Rennen statt", so ein Autofahrer. Die Anwälte der Angeklagten sagen dagegen, auch der Lkw-Fahrer könne den Unfall verursacht haben. Er sei womöglich auf die linke Spur geraten. Ein Gutachter schloss dies am Mittwoch jedoch aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.03.2024 | 17:00 Uhr