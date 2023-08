Hunderte Wacken-Besucher am Volksparkstadion gestrandet

Einlass-Stopp bei Wacken - Hunderte Fans am Volksparkstadion in Hamburg Stand: 02.08.2023 06:31 Uhr Hunderte Heavy-Metal-Fans stehen mit ihren Fahrzeugen derzeit auf einem Parkplatz am Volksparkstadion in Hamburg. Sie wollten eigentlich zum Wacken Open Air fahren, doch dort ist nach starken Regenfällen ein genereller Einlassstopp verhängt worden.

Das Wacken Open Air in Schleswig-Holstein hat mit den vielen Regenfällen der letzten Tage zu kämpfen. Am Dienstagnachmittag teilte der Veranstalter mit, dass die Anreise zum Festival mit Kraftfahrzeugen aller Art ab sofort und bis zum Festivalende final gestoppt ist.

Wacken Open Air lässt keine Fans mehr rein

Am frühen Mittwochmorgen folgt nun das ernüchternde Update der Veranstalter: nichts geht mehr. "Aufgrund des Wetters wurde die vertretbare Besucherzahl für das Wacken Open Air 2023 erreicht. Jegliche weitere Anreise muss ab sofort gestoppt und abgebrochen werden. Zum ersten Mal in der Geschichte des W:O:A ist diese Entscheidung getroffen worden", heißt es in einem Statement.

Schon am Montag hatten die Organisatorinnen und Organisatoren die Anreise zunächst unterbunden. Wegen des extremem Regens können die Fans nicht alle Campingflächen auf dem Festivalgelände nutzen. Der Veranstalter hatte alle Fans, die auf dem Weg zur Veranstaltung sind, gebeten, sich einen geeigneten Warteplatz zu suchen. In Hamburg wurde dafür extra der Parkplatz Rot am Hamburger Volksparkstadion zur Verfügung gestellt.

Wacken-Besucher am Volksparkstadion in Hamburg gestrandet

Noch freie Plätze auf dem Parkplatz am Volksparkstadion

Der Parkplatz ist gut frequentiert, aber es gibt es noch freie Plätze. Rund 300 Fahrzeuge stehen derzeit am Volksparkstadion, darunter auch viele Transporter, Campingwagen oder Wohnmobile. Neben den Pkw wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag oftmals Zelte aufgeschlagen. Es sei auch noch Platz für viele weitere Fahrzeuge. "Wir haben noch 2.000 Parkplätze frei - auf diesem Parkplatz, haben aber noch Platz auf drei anderen Parkplätzen", so Anja Nussgraber von der Parkplatzverwaltung. Am Dienstag wurden zudem erste mobile Toiletten vor Ort aufgestellt.

