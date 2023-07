Starkregen sorgt für Feuerwehr-Einsätze in Hamburg Stand: 31.07.2023 21:03 Uhr Voll gelaufene Keller und überspülte Straßen haben die Hamburger Feuerwehr am Montagnachmittag und -abend in Atem gehalten. 200 Einsatzkräfte waren wegen des Starkregens im Einsatz.

Vor allem im Hamburger Westen und Osten hatte es am Nachmittag und frühen Abend sehr viel Regen gegeben. Mit sogenannten Tauchpumpen pumpten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Wassermassen aus den Kellern und von den überspülten Straßen. Tiefgaragen und Fahrstuhlschächte waren ebenfalls vollgelaufen. Besonders häufig musste die Feuerwehr in Stellingen und Hoheluft ausrücken - nämlich zu insgesamt 60 Einsätzen.

Heavy-Metal-Fans stranden beim Volksparkstadion

Auch das Wacken Open Air in Schleswig-Holstein hat mit dem Unwetter zu kämpfen. Zwei Tage vor dem Start des Heavy-Metal-Festivals stoppten die Organisatorinnen und Organisatoren die Anreise zunächst. Wegen des extremem Regens können die Fans nicht alle Campingflächen auf dem Festivalgelände nutzen. Der Veranstalter bat alle Fans deshalb, die auf dem Weg zur Veranstaltung sind, sich einen geeigneten Warteplatz zu suchen. Der Parkplatz Rot am Hamburger Volksparkstadion wurde dafür beispielsweise zur Verfügung gestellt.

Platz für Tausende Autos

Und dieses Angebot wurde auch dankbar angenommen. "200 Autos sind es jetzt geschätzt. Wie viele Leute kann man nicht sagen - kommt ja immer drauf an, wie viele in einem Auto sind", sagte Anja Nussgraber von der Parkplatzverwaltung dem NDR Hamburg Journal. Es sei auch noch Platz für viele weitere Fahrzeuge. "Wir haben noch 2.000 Parkplätze frei - auf diesem Parkplatz, haben aber noch Platz auf drei anderen Parkplätzen", so Nussgraber. Außerdem hoffe man, dass am Dienstag auch 30 mobile Toiletten geliefert würden.

