Hohenfelde: Sperrungen rund um Schwanenwik ab dem Nachmittag Stand: 12.05.2021 10:35 Uhr Rund um die Straße Schwanenwik in Hohenfelde und auf der Uhlenhorst wird es in den kommenden Tagen eng, dort sind Bauarbeiten geplant. Heute ab 17 Uhr werden erste Straßen in dem Bereich gesperrt.

Am Mundsburger Damm und in der Buchtstraße müssen größere Schlaglöcher repariert werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Der gesamte Kreuzungsbereich Mundsburger Damm wird daher mit einer neuen Asphaltdecke versehen.

Behinderungen vor allem im Berufsverkehr

Ab Mittwochnachmittag um 17 Uhr ist die Verbindung Schwanenwik - Buchtstraße in beide Richtungen dicht. Darüber hinaus wird der Mundsburger Damm in Richtung Binnenalster gesperrt - ab der Armgartstraße. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die aus Winterhude und Barmbek kommen und in Richtung Binnenalster fahren, müssen sich darum besonders im Berufsverkehr auf längere Staus einstellen. Wer kann, sollte die genannten Bereiche in den kommenden Tagen möglichst weiträumig umfahren.

Voraussichtlich ab Montagmorgen um 5 Uhr sollen die Straßen dann wieder frei sein.

Weitere Baustellen in der Gegend

Seit vergangenen März 2020 saniert der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer ( LSBG) allerdings auch den gesamten Bereich rund um die Hohenfelder Bucht. Diese Bauarbeiten finden - bei laufendem Verkehr - bis voraussichtlich 2025 statt. Engpässe in der Gegen bestehen also auch weiterhin.

