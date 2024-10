"Höegh Aurora": Weltgrößter Autotransporter erstmals in Hamburg

Stand: 22.10.2024 06:42 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein neuer Gigant der Hochseeschifffahrt im Hamburger Hafen festgemacht. Es ist der weltweit größte Schiff-Autotransporter "Höegh Aurora" von der gleichnamigen Reederei in Norwegen. Auf der Jungfernfahrt macht er Halt in Hamburg.