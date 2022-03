Hilfe für ukrainische Seeleute bei der Seemannsmission Stand: 16.03.2022 20:52 Uhr Im Seemansclub Duckdalben im Hamburger Hafen können Seeleute vom Alltag abschalten. Momenten halten sich hier und in der Seemannsmission in Altona auch viele Männer aus der Ukraine und aus Russland auf.

Neben Männern von den Philippinen bilden Seeleute aus Russland und der Ukraine zwei der größten Gruppen in der internationalen Seefahrt. Derzeit sitzen weltweit viele ukrainische und russische Seeleute in Häfen fest, etwa weil sie nach ihrer Ablösung an Bord nicht nach Hause fliegen können. In der Seemannsmission in Altona, einer evangelischen Seelsorge- und Sozialeinrichtung, gibt es für sie auch Übernachtungsmöglichkeiten.

Kontaktaufnahme zur Familie in der Ukraine ist schwierig

Matthias Ristau ist Seemanns-Pastor und Generalsekretär der Deutschen Seemannsmission. Bei den Ukrainern, die sich in seiner Einrichtung einfinden, gilt die größte Sorge momentan natürlich den Angehörigen und Freunden in der Heimat. Zum Teil sei es unmöglich, Kontakt zu den Familienmitgliedern zu bekommen, so Ristau. "Das ist ganz schwer, manche Städte sind nicht zu erreichen. Ein Seemann war eine ganze Woche nicht arbeitsfähig, weil er seine Familie in Mariupol nicht erreichen konnte", erklärt Ristau.

Seelsorge und praktische Hilfe bei Problemen

Die Seemannsmission versucht an ihren Standorten seelsorgerisch, aber auch praktisch zu helfen. Sie führt Gespräche mit den Seeleuten - und gemeinsam mit ihnen überlegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie man bestehende Probleme lösen kann. Die Seemannsmission ermöglicht es den Seeleuten beispielsweise, Kontakt zur Heimat aufzunehmen, entweder, indem sie nur Telefonkarten verteilt oder auch direkt Nachrichten übermittelt.

Digitale Seelsorge-Plattform für Seeleute

Darüber hinaus können die Seeleute - egal, wo auf der Welt sie sich gerade aufhalten - eine digitale Seelsorge in Anspruch nehmen, sofern sie nur einen Internetzugang haben. Über eine verschlüsselte Plattform sind geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichbar, die zuhören und Zeit haben, erklärt Ristau. Mit ihnen können die Seeleute über ihre Probleme und Sorgen regen beziehungsweise schreiben.

