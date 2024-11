Stand: 18.11.2024 20:51 Uhr Heimfeld: Küchenbrand sorgt für größeren Feuerwehreinsatz

Die Hamburger Feuerwehr hat am Montagabend mehrere Menschen aus einem verqualmten Mehrfamilienhaus in Heimfeld gerettet. Dort war im Hermesweg aus noch ungeklärter Ursache eine Küche in Brand geraten. Weil mehrere Notrufe eingingen, rasten insgesamt 35 Feuerwehrleute zur Einsatzstelle. Ein Hausbewohner wurde in ein Krankenhaus gebracht, weil er Rauch eingeatmet hatte. Vier weitere Mieter wurden vor Ort von den Rettungskräften betreut.

