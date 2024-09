Stand: 19.09.2024 12:54 Uhr Hehlerei mit Laptops: Razzien unter anderem in Hamburg

Mehrere Lagerarbeiter sollen hochwertige Laptops gestohlen und dann unter der Hand weiterverkauft haben. In dem Fall hat die Polizei am Donnerstag in mehreren Bundesländern Wohnungen durchsucht, darunter auch zwei in Hamburg. Die beiden mutmaßlichen Köpfe der Bande wurden in Duisburg verhaftet. Wegen Hehlerei wird auch gegen mehrere Männer ermittelt, die die geklauten Elektrogeräte erworben haben.

