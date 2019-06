Stand: 13.06.2019 17:40 Uhr

Hebesäcke sollen die "No. 5 Elbe" retten

Nach der Kollision des Lotsenschoners "No. 5 Elbe" mit einem Containerschiff soll am Wochenende mit der Bergung des historischen Seglers begonnen werden. Den Zuschlag hat ein spanisches Unternehmen bekommen, das das 135 Jahre alte Schiff mit Hebesäcken wieder zum Schwimmen bringen will.

Spezialfirma in Hamburg angekommen

Die ersten Mitarbeiter der Spezialfirma sind bereits in Hamburg gelandet. Nach Angaben der Stiftung Hamburg Maritim soll die Bergungsausrüstung am Freitag mit Lastwagen auf dem Landweg eintreffen. Am Sonnabend wollen die Fachleute dann damit beginnen, unter dem Rumpf des Lotsenschoners schwere aufblasbare Säcke anzubringen. Dazu müssen Taucher unter das gesunkene Schiff, was nur bei Niedrig- oder bei Hochwasser möglich ist.

Wie gefährlich war die Havarie der "No.5 Elbe"? Hamburg Journal - 11.06.2019 19:30 Uhr Ermittlungen der Wasserschutzpolizei deuten auf eine Falschfahrt des Lotsenschoners "No.5 Elbe" hin. Es war offenbar nur Glück im Unglück, dass keine Toten zu beklagen sind.







3,15 bei 20 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Sonntag könnte es losgehen

Wenn alles klappt, könnte dann frühestens am Sonntag damit begonnen werden, Luft in die Hebesäcke zu pumpen, damit das Schiff wieder schwimmt. In der kommenden Woche soll der Lotsenschoner dann zurück nach Hamburg gebracht werden. In den vergangenen Tagen hatten die Stiftung Hamburg Maritim und Vertreter der Versicherung mehrere Konzepte und Angebote von Bergungsfirmen geprüft. Mit der jetzt gewählten Methode werde der historische Holzrumpf am meisten geschont, sagte Stiftungsvorstand Joachim Kaiser.

Der Segler war am Sonnabend auf der Elbe auf Höhe Stadersand mit dem Containerschiff kollidiert und später gesunken. Acht Menschen wurden verletzt, inzwischen sind alle wieder aus den Krankenhäusern entlassen. Die Hamburger Polizei ermittelt gegen den Kapitän des Seglers. Der 82-Jährige steht im Verdacht, den historischen Zweimaster auf der falschen Fahrtseite manövriert zu haben. Das Schiff liegt noch in der Flussmündung der Schwinge bei Stade auf Grund. Aus den Tanks an Bug und Heck des Schiffes wurden 1.300 Liter Schiffsdiesel abgepumpt, damit bei der Bergung möglichst wenig Öl und Treibstoff die Elbe und Schwinge verschmutzen können.

Der Zusammenstoß der "No.5 Elbe" mit der "Astrosprinter"











Traditionssegler erst kürzlich restauriert

Der Lotsenschoner war gerade erst für rund 1,5 Millionen Euro aufwendig saniert worden und Ende Mai nach Hamburg zurückgekehrt. Er hat eine äußerst bewegte und bewegende Geschichte. Gebaut 1883 bei der Stülcken-Werft in Hamburg, diente das Schiff mehrere Jahrzehnte dazu, Lotsen in der Nordsee an Bord der einlaufenden Schiffe zu bringen - und wieder zurück. Nach der Außerdienststellung wurde die "No. 5 Elbe" in den 1920er-Jahren in die USA verkauft, diente dem Autor und Abenteurer Warwick Tompkins und seiner Familie als schwimmendes Zuhause. Seit 2002 war der Lotsenschoner wieder in Deutschland und nahm bei Tagestörns auch Gäste mit an Bord.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.06.2019 | 18:00 Uhr