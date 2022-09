Stand: 28.09.2022 21:16 Uhr Haus der Jugend Tegelsbarg wird erweitert

Das Haus der Jugend Tegelsbarg an der Grenze zwischen Hummelsbüttel und Poppenbüttel wird modernisiert und ausgebaut. Am Mittwoch wurde der Grundstein dafür gelegt. Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) bezeichnte die Einrichtung als Institution, die sich in Zukunft noch breiter aufstellen könne. Es soll ab dem kommenden Jahr mehr Räume und Angebote für Jugendliche geben. Der Umbau kostet 4,2 Millionen Euro.

